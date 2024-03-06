Росіяни показали, як дрони Magura V5 потопили корабель "Цезар Куніков" (відео)

Росіяни оприлюднили відео, на якому можна побачити, як українські дрони Magura V5 знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Flighterbomber.
Автор каналу з посиланням на неназване джерело стверджує, що з 10 українських дронів екіпажу корабля окупантів нібито вдалося знищити чотири.
При цьому уточнюється, що перший дрон ударив по кормі корабля, що знерухомило його. Всі інші безпілотники били точно в ціль.
Після того, як дев'ятий дрон частково увійшов в одну з пробоїн, "корабель було вже не врятувати".
"З моменту виявлення дронів і початку бою і до повного затоплення БДК пройшло трохи більше 40 хвилин", - пише автор каналу.
Нагадаємо, 14 лютого Збройні сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
У момент знищення ворожий корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
Більш детально про успішну роботу українських захисників - у матеріалі РБК-Україна.
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