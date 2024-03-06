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Росіяни показали, як дрони Magura V5 потопили корабель "Цезар Куніков" (відео)

Фото: росіяни показали, як дрони Magura V5 потопили корабель "Цезар Куніков" (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Росіяни оприлюднили відео, на якому можна побачити, як українські дрони Magura V5 знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Flighterbomber.

Автор каналу з посиланням на неназване джерело стверджує, що з 10 українських дронів екіпажу корабля окупантів нібито вдалося знищити чотири.

 

При цьому уточнюється, що перший дрон ударив по кормі корабля, що знерухомило його. Всі інші безпілотники били точно в ціль.

Після того, як дев'ятий дрон частково увійшов в одну з пробоїн, "корабель було вже не врятувати".

"З моменту виявлення дронів і початку бою і до повного затоплення БДК пройшло трохи більше 40 хвилин", - пише автор каналу.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Нагадаємо, 14 лютого Збройні сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У момент знищення ворожий корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

Більш детально про успішну роботу українських захисників - у матеріалі РБК-Україна.

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