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Россияне похвастались "уничтожением" дивизиона Patriot. Воздушные силы отреагировали

Украина, Четверг 10 октября 2024 18:56
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Россияне похвастались "уничтожением" дивизиона Patriot. Воздушные силы отреагировали Фото: Россияне похвастались "уничтожением" дивизиона Patriot (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия заявила о "уничтожении" дивизиона Patriot в Днепропетровской области. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного исполняющего обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната.

Министерство обороны России сообщило о якобы уничтожении дивизиона системы Patriot в Днепропетровской области. Однако Игнат подчеркнул, что враг только повредил несколько единиц техники, а не уничтожил.

"Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. Более того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе", - заявил представитель ПС.

Временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций ПС также отметил, что в тот же день Patriot вел противовоздушное сражение против группы российских баллистических ракет, часть из которых удалось перехватить.

"Технологии на войне стремительно развиваются, их управляемые авиабомбы начали лететь дальше, они сделали выводы, когда потеряли с десяток самолетов во время своих предварительных дерзких атак. И теперь охотиться за российскими "сушками" гораздо сложнее", - заявил Игнат.

По его словам, россияне изменяют тактику применения, используют все доступные методы ведения разведки - от спутников и разведывательных дронов до наземной агентуры, противник не экономит "Искандеров", располагая информацией о потенциальном пребывании Patriot в том или ином районе.

Напомним, что в ночь на 9 октября российские оккупанты запустили по Украине три баллистических ракеты и 22 дрона.

Противовоздушная оборона сбила 21 БПЛА, один из них самостоятельно вернул в РФ.

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