Росіяни похизувались "знищенням" дивізіону Patriot. Повітряні сили відреагували

Росія заявила про "знищення" дивізіону Patriot у Дніпропетровській області. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву тимчасового виконувача обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната.

Міністерство оборони Росії повідомило про нібито знищення дивізіону системи Patriot у Дніпропетровській області. Проте Ігнат наголосив, що ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив.

"Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні", - заявив представник ПС.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій ПС також зауважив, що того самого дня Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет, частину з яких вдалося перехопити.

"Технології на війні стрімко розвиваються, їхні керовані авіабомби почали летіти далі, вони зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер полювати за російськими "сушками" значно складніше", - заявив Ігнат.

За його словами, росіяни змінюють тактику застосування, використовують усі доступні методи ведення розвідки – від супутників і розвідувальних дронів до наземної агентури, противник не економить "Іскандерів", маючи інформацію про потенційне перебування Patriot в тому чи іншому районі.