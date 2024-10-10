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Росіяни похизувались "знищенням" дивізіону Patriot. Повітряні сили відреагували

Україна, Четвер 10 жовтня 2024 18:56
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Росіяни похизувались "знищенням" дивізіону Patriot. Повітряні сили відреагували Фото: Росіяни похизувались "знищенням" дивізіону Patriot (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія заявила про "знищення" дивізіону Patriot у Дніпропетровській області. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву тимчасового виконувача обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната.

Міністерство оборони Росії повідомило про нібито знищення дивізіону системи Patriot у Дніпропетровській області. Проте Ігнат наголосив, що ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив.

"Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні", - заявив представник ПС.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій ПС також зауважив, що того самого дня Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет, частину з яких вдалося перехопити.

"Технології на війні стрімко розвиваються, їхні керовані авіабомби почали летіти далі, вони зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер полювати за російськими "сушками" значно складніше", - заявив Ігнат.

За його словами, росіяни змінюють тактику застосування, використовують усі доступні методи ведення розвідки – від супутників і розвідувальних дронів до наземної агентури, противник не економить "Іскандерів", маючи інформацію про потенційне перебування Patriot в тому чи іншому районі.

Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня російські окупанти запустили по Україні три балістичні ракети та 22 дрони.

Протиповітряна оборона збила 21 БПЛА, один з них самостійно повернув до РФ.

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