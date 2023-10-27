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Россия нарисовала МиГи на аэродроме Севастополя: анализ спутникового снимка

Пятница 27 октября 2023 12:18
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Россия нарисовала МиГи на аэродроме Севастополя: анализ спутникового снимка Фото: Россия нарисовала МиГи на аэродроме Севастополя (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, вероятно, нарисовали граффити четырех истребителей МиГ-31 на аэродроме Бельбек временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-расследователя MT Anderson.

Как отметил аналитик, на линии полета можно увидеть дополнительные четыре единицы истребителей МиГ-31. Внимание следует обратить именно на отсутствие теней.

По его мнению, вероятно, российские террористы используют ангары для защиты или скрытия собственной авиации.

Зачем Россия рисует граффити истребителей?

Удары по российским военным объектам, в том числе и аэродромам, представляют серьезную угрозу для российских террористов.

Как объяснял "24 каналу" представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, чтобы защитить собственную авиацию оккупанты используют покрышки или рисунки граффити тех же самолетов. Таким образом, враг пытается обмануть устаревшими методами современные технологии и спутники.

"То есть спутник снял, как они рисуют, но они думали, что смогут кого-то в чем-то обмануть", - рассказал Юсов.

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