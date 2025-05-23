"Шахеды" стали опаснее: эксперт рассказал, как россияне меняют дроны

Обновленные "Шахеды", которые Россия использует для атак, становятся все сложнее для обнаружения и уничтожения. Сейчас дроны получили новые типы двигателей, более мощные боевые части и современные системы навигации.

"Надо понимать, что россияне еще 3-4 месяца назад имели эффективность своих ударов на уровне 2-5%, когда мы сбивали от 95% до 100% "Шахедов" (другие были подавлены РЭБ). У нас еще был момент, когда мы научились запускать эти "Шахеды" по кругу, они летали, а потом их, если хотели, отправляли на Россию или в Беларусь. Ну, то есть, у нас была такая ситуация, что "вцепились богу за бороду", как говорится, или "уже взяли", - заявил Криволап.

Однако, как пояснил эксперт, надо понимать, что россияне будут увеличивать свои возможности.

"Каким образом? За счет модификации, модернизации этих "Шахедов", за счет того, что будут уменьшать дальность, будут увеличивать боевую часть. И именно "Шахеды", которые вот имеют сейчас боевую часть 90 кг, то это фактически замещено то количество топлива, которое они могут нести", - отметил он.

В то же время, эксперт отметил, что понятно, что россияне будут увеличивать количество возможных вариантов, комбинаций боевой части.

"И там только по термобару две системы. Причем немного разные системы с разными газами и аэрозолями. Поэтому "Шахеды" будут уже в многообразии. Потому что удобно иметь технологическую платформу в виде этого корпуса, а потом пихать в этот корпус все, что угодно", - рассказал он.