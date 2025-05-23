"Шахеды" стали опаснее: эксперт рассказал, как россияне меняют дроны
Обновленные "Шахеды", которые Россия использует для атак, становятся все сложнее для обнаружения и уничтожения. Сейчас дроны получили новые типы двигателей, более мощные боевые части и современные системы навигации.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.
"Надо понимать, что россияне еще 3-4 месяца назад имели эффективность своих ударов на уровне 2-5%, когда мы сбивали от 95% до 100% "Шахедов" (другие были подавлены РЭБ). У нас еще был момент, когда мы научились запускать эти "Шахеды" по кругу, они летали, а потом их, если хотели, отправляли на Россию или в Беларусь. Ну, то есть, у нас была такая ситуация, что "вцепились богу за бороду", как говорится, или "уже взяли", - заявил Криволап.
Однако, как пояснил эксперт, надо понимать, что россияне будут увеличивать свои возможности.
"Каким образом? За счет модификации, модернизации этих "Шахедов", за счет того, что будут уменьшать дальность, будут увеличивать боевую часть. И именно "Шахеды", которые вот имеют сейчас боевую часть 90 кг, то это фактически замещено то количество топлива, которое они могут нести", - отметил он.
В то же время, эксперт отметил, что понятно, что россияне будут увеличивать количество возможных вариантов, комбинаций боевой части.
"И там только по термобару две системы. Причем немного разные системы с разными газами и аэрозолями. Поэтому "Шахеды" будут уже в многообразии. Потому что удобно иметь технологическую платформу в виде этого корпуса, а потом пихать в этот корпус все, что угодно", - рассказал он.
Криволап отметил, что россияне начали оснащать "Шахеды" газотурбинными двигателями, поскольку мощности предыдущих моделей не хватало для достижения большей скорости.
По его словам, вероятно, завод "Купол" в Ижевске уже запустил первые партии таких дронов, и это позволит им летать быстрее и на разных высотах.
Защита "Шахедов" от РЭБ
"Если не ошибаюсь на первых "Шахедах" стояли то ли 2, то ли 4 самые простые CRP-антенны и они были чувствительны к РЭБ", - отметил эксперт.
Криволап пояснил, что россияне постепенно совершенствуют систему навигации "Шахедов": сначала дроны увеличили количество антенн до восьми, затем - двенадцати, а сейчас, по его словам, уже попадаются экземпляры с шестнадцатью.
Причем там есть и российская "Комета-М", и китайские дисковые такие CRP-антенны, которые улучшают связь. То есть, если "Шахед" начинают подавлять, есть алгоритмы, которые позволяют обрабатывать эту информацию и переключать систему на другие каналы связи, то если раньше у них там было 2-4 канала, то сейчас 16 каналов", - подчеркнул Криволап.
По данным эксперта, это существенно уменьшает возможности воздействия на них РЭБ.
"А все, что локационно потеряно - это простые "Герани", которые выглядят контуром похожи на "Шахед", но до "Шахеда" этот пенопласт еще не дотягивается", - подытожил он.
Атака "Шахедов" 23 мая
Напомним, что этой ночью, как и несколькими последними на этой неделе, российские оккупанты выпустили по Украине дроны с нескольких направлений. Силы ПВО в течение ночи отражали вражескую атаку.
Как известно, российские беспилотники ночью 23 мая долетели даже до западных областей Украины. В частности вражеские дроны ударили по железной дороге в Черновицкой области. Также россияне атаковали и Ивано-Франковскую область.
В Коломыйском районе повреждены здания и автомобили.
Кроме того, этой ночью массированную атаку дронов пережила Полтавская область. Из-за прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий.
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