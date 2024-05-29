Россияне начали обстреливать Волчанск из термобарического оружия

По его словам, захватчики бьют по городу управляемыми авиационными бомбами, - с начала суток зафиксированы шесть таких ударов. Кроме того, зафиксированы удары термобарическими боеприпасами. Однако это не помогает россиянам продвигаться.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы достичь успеха. Также по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы ТОС2 "Сонцепёк". Наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру", - сказал он.

Волошин также добавил, что захватчики пытаются поддерживать наступление силами мотострелковых подразделений, относящихся к 44-му армейскому корпусу. По его словам, Силы обороны активно уничтожают все подобные группировки.

Представитель группировки "Хортица" отметил об отличной тактике на разных направлениях фронта, но преимущественно оккупанты пытаются прорваться штурмовыми подразделениями при поддержке техники.

"Сначала посылают штурмовые группы вперед. Эти группы пытаются заходить и заезжать как на малой легкобронированной технике, так и на гольф-карах, багги, кроссовых мотоциклах. Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец" и они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают", - отметил Волошин.