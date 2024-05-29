Росіяни почали обстрілювати Вовчанськ з термобаричної зброї

За його словами, загарбники б'ють по місту керованими авіаційними бомбами, - від початку доби зафіксовані шість таких ударів. Крім того, зафіксовані удари термобаричними боєприпасами. Однак це не допомагає росіянам просуватися.

"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС2 "Сонцепьок". Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру", - сказав він.

Волошин також додав, що загарбники намагаються підтримувати наступ силами мотострілецьких підрозділів, що належать до 44-го армійського корпусу. За його словами, Сили оборони активно знищують усі подібні угруповання.

Речник угруповання "Хортиця" зазначив про відмінну тактику на різних напрямках фронту, але переважно окупанти намагаються прорватись штурмовими підрозділами за підтримки техніки.

"Спочатку посилають штурмові групи вперед. Ці групи намагаються заходити і заїжджати як на малій легкоброньованій техніці, так і на гольф-карах, баггі, кросових мотоциклах. Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець" і вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують", - зазначив Волошин.