ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области мужчина подорвался на мине

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 08 января 2023 16:39
В Херсонской области мужчина подорвался на мине Фото: в Херсонской области мужчина взорвался на мини (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 8 января, в Великоалександровской общине Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В результате инцидента мужчину госпитализировала "скорая" с минно-взрывной травмой нижней конечности. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

"Херсонцы, в который раз напоминаю, что минная опасность в Херсонской области остается очень высокой! Пожалуйста, не игнорируйте элементарные правила безопасности", - написал Янушевич.

Жителям области не рекомендуется посещать леса, лесополосы и поля, ходить по обочинам дорог. Передвигаться можно только там, где взрывотехники уже провели разминирование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мине "Лепесток", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.

Также ранее мы писали, что в Бериславском районе Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на российской взрывчатке. В результате происшествия погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет