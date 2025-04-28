Россияне начали активно использовать мотоциклы для штурмов: в ВСУ назвали причины

"Здесь есть два момента. Первое - это момент с нехваткой, потому что у них действительно не хватает сейчас легкой техники, поэтому они пересаживаются на мотоциклы довольно активно. Это вынужденный момент", - сказал Трегубов.

Также, по его словам, россияне используют мотоциклы из тактических соображений.

"Они считают, что это помогает им быстрее преодолевать расстояние, чтобы избегать ударов украинских дронов. Как по мне, это не так. Статистически не то чтобы это дает им какой-то выигрыш", - пояснил спикер.