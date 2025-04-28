Россияне начали активно использовать мотоциклы для штурмов: в ВСУ назвали причины

Российские оккупанты начали активнее использовать мотоциклы для штурмов на фронте. На это есть две причины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
"Здесь есть два момента. Первое - это момент с нехваткой, потому что у них действительно не хватает сейчас легкой техники, поэтому они пересаживаются на мотоциклы довольно активно. Это вынужденный момент", - сказал Трегубов.
Также, по его словам, россияне используют мотоциклы из тактических соображений.
"Они считают, что это помогает им быстрее преодолевать расстояние, чтобы избегать ударов украинских дронов. Как по мне, это не так. Статистически не то чтобы это дает им какой-то выигрыш", - пояснил спикер.
Напомним, еще в марте мы сообщали, что российские войска на одном из направлений фронта бросили в атаку 40 мотоциклов. Оккупанты за зиму начать активнее использовать на передовой такой транспорт.
Также недавно ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов.
На прошлой неделе украинские дроны остановили штурм оккупантов, которые пытались на мотоциклах добраться до позиций ВСУ на Торецком направлении. Чтобы россияне не повторили попытки, украинские бойцы уничтожили мототехнику врага.
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