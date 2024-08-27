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Россияне построили уже четвертый понтон через реку Сейм в Курской области

Иллюстративное фото: русские построили четвертый понтон через реку Сейм в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные построили четвертую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Там недавно были уничтожены несколько мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свобода".

Новую переправу можно увидеть на спутниковом снимке, сделанном 26 августа. Она была построена в селе Зване, в двух километрах вниз по течению реки от стационарного моста, ранее поврежденного.

Стоит заметить, что ранее такие же переправы через реку Сейм русские построили в селе Кариж, между Званным и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.

В то же время мост в Кариже частично находится под водой, это могло быть сделано для маскировки или он был атакован. Еще два понтонных моста из этого списка также были атакованы ВСУ.

Бои в Курской области

С 6 августа в Курской области идет наступательная операция ВСУ. За это время Украина взяла под контроль 100 населенных пунктов и, в частности, город Суджа. Также в Курской области была создана первая военная комендатура, а также буферная зона.

Кроме того, украинские власти заявили о планах открывших гуманитарный коридор в Курской области для эвакуации гражданских.

За время проведения операции в Курской области украинская авиация уничтожила два моста через реку Сейм. Подробно о том, как уничтожение мостов повлияет на события в Курской области – читайте в материале РБК-Украина.

Позже сообщалось, что российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области. Но позже сделанные спутниковые снимки свидетельствуют о том, что один из понтонов исчез.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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