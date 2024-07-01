Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении, - Генштаб

Как сообщили в Генштабе, россияне нанесли четыре ракетных удара (с применением шести ракет), 33 авиационных удара (в частности, 50 КАБ) и 433 удара дронами-камикадзе.

Также враг совершил 3072 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские кафиры 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцев и Волчанск. Продолжаются четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск.

17 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены штурмовые действия вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Стельмаховка. Недалеко от Синьковки продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении российские войска предпринимали также 17 атакующих попыток - возле Грековки, Невского и Макеевки. Пять боев длятся.

Активным агрессором был и на Северском направлении, где зафиксировано 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений - Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Выемка, Верхнекаменское. В районе последнего два боя продолжаются. Захватчики получают достойный отпор.

На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещиевки. В Новом, по направлению Часового Яра, одно боестолкновение еще не закончено.

На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка. Отражены 16 атак, три еще продолжаются.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток совершалось 44 штурмовых действия россиян. И дальше продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Сокол, Восход, Нетайлово.

Как отметили в Генштабе, россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Потери противника с начала суток здесь составляют: в личном составе, безвозвратные - 109 оккупантов, санитарные - 181, еще несколько человек взяты в плен.

Также был уничтожен один танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два автомобиля и один баг, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одна пушка. Среди поврежденной техники врага – танк, пушка, 120-мм миномет и четыре авто.

На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Прасковьевка, однако безуспешно.

На Времивском направлении уже 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отпор одного штурмового действия еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении потерпели неудачу две атаки противника в сторону Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян сегодня успеха не имели.