Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. С начала суток на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего враг атакует на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Как сообщили в Генштабе, россияне нанесли четыре ракетных удара (с применением шести ракет), 33 авиационных удара (в частности, 50 КАБ) и 433 удара дронами-камикадзе.
Также враг совершил 3072 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения.
На Харьковском направлении российские кафиры 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцев и Волчанск. Продолжаются четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск.
17 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены штурмовые действия вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Стельмаховка. Недалеко от Синьковки продолжаются три боестолкновения.
На Лиманском направлении российские войска предпринимали также 17 атакующих попыток - возле Грековки, Невского и Макеевки. Пять боев длятся.
Активным агрессором был и на Северском направлении, где зафиксировано 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений - Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Выемка, Верхнекаменское. В районе последнего два боя продолжаются. Захватчики получают достойный отпор.
На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещиевки. В Новом, по направлению Часового Яра, одно боестолкновение еще не закончено.
На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка. Отражены 16 атак, три еще продолжаются.
Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток совершалось 44 штурмовых действия россиян. И дальше продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Сокол, Восход, Нетайлово.
Как отметили в Генштабе, россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Потери противника с начала суток здесь составляют: в личном составе, безвозвратные - 109 оккупантов, санитарные - 181, еще несколько человек взяты в плен.
Также был уничтожен один танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два автомобиля и один баг, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одна пушка. Среди поврежденной техники врага – танк, пушка, 120-мм миномет и четыре авто.
На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Прасковьевка, однако безуспешно.
На Времивском направлении уже 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отпор одного штурмового действия еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.
На Ореховском направлении потерпели неудачу две атаки противника в сторону Работино и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян сегодня успеха не имели.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 30 июня, на линии фронта зафиксировано 142 боевых столкновения. Больше всего боев велось на Покровском направлении.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1110 оккупантов. С начала полномасштабной войны враг потерял более 543 тысяч солдат.
Также вчера были уничтожены 19 танков, 66 артиллерийских систем, 1 РСЗО и другая техника врага.
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