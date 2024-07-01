За прошедшие сутки произошло более 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте
За прошедшие сутки, 30 июня, на линии фронта зафиксировано 142 боевых столкновения. Больше всего боев шло на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне продолжали наступательные действия. Всего состоялось 16 боестолкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.
На Купянском направлении состоялось 10 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия врага у Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также у Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении отражено 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.
На Северском направлении отражено восемь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении россияне 10 раз пытались продвинуться в районах Клbщеевки, Нового и Часового Яра Донецкой области.
На Торецком направлении россияне совершили семь атак неподалеку населенных пунктов Южное, Северное и Торецк.
На Покровском направлении отражено 42 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области.
На Кураховском направлении отражено 17 атак врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка.
На Времовском направлении россияне совершили 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.
На Гуляйпольском направлении россияне пытались наступать неподалеку от Чаривного Запорожской области.
На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 30 июня, как рассказывал Генштаб, Силы обороны ликвидировали еще 1110 оккупантов. С начала полномасштабной войны враг потерял более 543 тысячи солдат.
Также вчера было уничтожено:
- 19 танков;
- 66 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО и не только.
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