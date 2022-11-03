Россияне планируют вывезти солнечные электростанции из Херсонской области в РФ, - разведка

"В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии". Если собственники имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой компании "гуп херсоноблэнерго". Затем имущество планируется вывезти на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается незаконная эвакуация украинцев Херсонской области с правого берега Днепра. Людям предлагают получение так называемых "жилищных сертификатов" на приобретение жилья в РФ, чтобы привлечь к переезду.

Отмечается, что в рамках эвакуации местных принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское российских военных. У местных отбирают автомобили для использования захватническими войсками.

Также сообщается, что из херсонских интернатов были вывезены дети на территорию Крыма. В настоящее время дети размещены на базе одной из психиатрических больниц Симферополя. Также в Крым перевезли заключенных херсонской колонии.

К тому же, по данным разведки, местных жителей предупреждают, что все причалы, даже небольшие сельские, должны быть пустыми. В случае нахождения любых плавсредств, их уничтожат или конфискуют.

Отмечается, что в течение последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют их расселять. Кроме того, российские военные самостоятельно ищут свободные помещения для расселения.

ГУР сообщает, что оккупанты активно используют дорогу через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью. До 24 февраля указанная дорога не использовалась, так как была перекопана и на ней были рвы. После начала агрессии инженерные подразделения РФ восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую область ориентировочно на 120 км.