Россияне планируют еще две тяжелые наступательные кампании, - Зеленский

"Я рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании, три последние их миссии провалились", - сказал Зеленский.

По мнению президента, это очень важный сигнал.

"Во-первых, то, о чем я европейцам говорил и в Белом доме с президентом Трампом, с его окружением. Я говорил, что россиянам не удастся взять наш восток, и то, что они вам рассказывают о том, что они могут оккупировать город Сумы, все это ложь и манипуляции. Все это мы сможем показать и доказать. И именно так мы и сработали. Три кампании россияне проиграли", - отметил он.

По словам Зеленского, россияне проиграли, потому что понесли большое количество потерь среди личного состава и большое количество потерянной техники.

"Сейчас нашим воинам нужно держаться и морально, и духом, их нужно поддерживать. И поддерживать их прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. Потому что финансы все идут на украинское производство дронов и РЭБ. Именно этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. И тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ", - отметил президент.

Он напомнил, что Украина поддержала президента США Дональда Трампа в его стремлении во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске договориться о прекращении огня.

"Мы поддерживаем прекращение огня. Мы готовы к встрече на уровне лидеров. И не то что мы вымаливаем эти встречи. Я считаю, что любой адекватный человек, любой адекватный лидер хочет закончить войну. А без договоренностей на уровне лидеров это невозможно. И соответствующие встречи, о которых я сказал, к сожалению, не принесли положительного результата, не приблизили нас к завершению войны", - подчеркнул Зеленский.