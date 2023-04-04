Оккупанты не допускают к посевной фермеров в Запорожской области, - ЦНС
Оккупанты не допускают фермеров к посевной без паспорта РФ на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"В настоящее время в регионе большинство населения, которое не выехало и не было депортировано, не соглашается получать паспорт врага. Следовательно, оккупанты придумывают ограничения и создают условия, при которых без российского паспорта жизнь в оккупации невозможна", - говорится в сообщении.
Указывается, что теперь все фермеры должны получить так называемое "разрешение" от оккупантов для работы в полях, условием получения разрешения является "красная макулатура".
Также в ЦНС добавили, что оккупационная администрация Запорожской области стремится "любой ценой удовлетворить Кремль" и нарастить темпы принудительной паспортизации в регионе.
Ранее мы писали о том, что оккупанты заставляют учителей отказаться от гражданства Украины в Мелитополе.
Также напомним, в оккупированном Токмаке в Запорожской области, захватчики ограничивают передвижение жителей, не получивших паспорт РФ
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