Оккупанты не допускают к посевной фермеров в Запорожской области, - ЦНС

Оккупанты не допускают фермеров к посевной без паспорта РФ на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"В настоящее время в регионе большинство населения, которое не выехало и не было депортировано, не соглашается получать паспорт врага. Следовательно, оккупанты придумывают ограничения и создают условия, при которых без российского паспорта жизнь в оккупации невозможна", - говорится в сообщении.

Указывается, что теперь все фермеры должны получить так называемое "разрешение" от оккупантов для работы в полях, условием получения разрешения является "красная макулатура".

Также в ЦНС добавили, что оккупационная администрация Запорожской области стремится "любой ценой удовлетворить Кремль" и нарастить темпы принудительной паспортизации в регионе.