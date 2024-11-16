Россияне пошли на штурм в Курской области и потеряли десятки единиц техники на минах

Наступление ВСУ в Курской области

Украинские военные несколько месяцев ведут наступление в Курской области. В последние недели оккупанты пошли на штурм в Курском регионе, стараясь вернуть утраченные территории. Например, за последние сутки ВСУ отбили 30 атак в Курской области.

По последним данным, Россия сосредоточила в Курской области 37 тысяч солдат. Российские власти поставили задачу вражеским войскам к середине октября вытеснить ВСУ, но этого не случилось. С того времени РФ постоянно атакует позиции ВСУ на этом участке фронта. Например, российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области 7 ноября. Но тоже понесли потери.

Еще в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские военные пытаются вернуть под свой контроль территории Курской области. Однако серьезных успехов пока не видно.

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