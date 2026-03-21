Россияне пошли в масштабное наступление на семи направлениях, - Билецкий

12:55 21.03.2026 Сб
2 мин
Оккупанты привлекли силы двух армий для наступления
aimg Елена Чупровская
Фото: Оккупанты бросили в бой сотни пехотинцев и бронетехнику: чем закончился прорыв РФ (Getty Images)

Российские войска одновременно атаковали на семи направлениях на Лиманском направлении.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус, об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий.

Противник бросил в бой более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники - мотоциклы, багги и квадроциклы. К операции привлекли силы двух армий - 1-й танковой и 20-й общевойсковой.

Россияне пытались прорваться сразу на всех семи направлениях в зоне ответственности Третьего корпуса. Военные также показали видео отражения атаки.

Бригадный генерал Андрей Билецкий говорит, что россияне готовились к наступлению 1,5 месяца.

"Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты", - заявил он.

"Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия - и в результате на всех направлениях удары были сорваны", - добавил он.

Потери россиян за четыре часа

В течение четырех часов боя подразделения корпуса уничтожили:

  • 84 единицы мототехники
  • 11 БМП и БТР
  • 3 танка
  • термобарическую систему ТОС "Сонцепёк"
  • 5 артиллерийских орудий
  • более 160 дронов

Общие потери личного состава за сутки - 405 военнослужащих. Из них 288 - безвозвратные, остальные - раненые.

Армия рф не захватила ни одного населенного пункта и ни одной позиции. Уничтожение остатков вражеских бойцов в зоне поражения корпуса продолжается.

Напомним, из-за изменения погоды Россия усилила давление на фронте - количество столкновений превысило 200 в сутки, однако за три дня потери оккупантов составили около 4840 солдат.

Тем временем украинские воины повредили российский самолет-разведчик А-50. Он находился на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.

