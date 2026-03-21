Россияне пошли в масштабное наступление на семи направлениях, - Билецкий

Российские войска одновременно атаковали на семи направлениях на Лиманском направлении.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус, об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий.
Противник бросил в бой более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники - мотоциклы, багги и квадроциклы. К операции привлекли силы двух армий - 1-й танковой и 20-й общевойсковой.
Россияне пытались прорваться сразу на всех семи направлениях в зоне ответственности Третьего корпуса. Военные также показали видео отражения атаки.
Бригадный генерал Андрей Билецкий говорит, что россияне готовились к наступлению 1,5 месяца.
"Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты", - заявил он.
"Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия - и в результате на всех направлениях удары были сорваны", - добавил он.
В течение четырех часов боя подразделения корпуса уничтожили:
Общие потери личного состава за сутки - 405 военнослужащих. Из них 288 - безвозвратные, остальные - раненые.
Армия рф не захватила ни одного населенного пункта и ни одной позиции. Уничтожение остатков вражеских бойцов в зоне поражения корпуса продолжается.
Напомним, из-за изменения погоды Россия усилила давление на фронте - количество столкновений превысило 200 в сутки, однако за три дня потери оккупантов составили около 4840 солдат.
Тем временем украинские воины повредили российский самолет-разведчик А-50. Он находился на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.