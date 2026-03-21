Россияне пошли в масштабное наступление на семи направлениях, - Билецкий

Противник бросил в бой более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники - мотоциклы, багги и квадроциклы. К операции привлекли силы двух армий - 1-й танковой и 20-й общевойсковой.

Россияне пытались прорваться сразу на всех семи направлениях в зоне ответственности Третьего корпуса. Военные также показали видео отражения атаки.

Бригадный генерал Андрей Билецкий говорит, что россияне готовились к наступлению 1,5 месяца.

"Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты", - заявил он.

"Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия - и в результате на всех направлениях удары были сорваны", - добавил он.

Потери россиян за четыре часа

В течение четырех часов боя подразделения корпуса уничтожили:

84 единицы мототехники

11 БМП и БТР

3 танка

термобарическую систему ТОС "Сонцепёк"

5 артиллерийских орудий

более 160 дронов

Общие потери личного состава за сутки - 405 военнослужащих. Из них 288 - безвозвратные, остальные - раненые.

Армия рф не захватила ни одного населенного пункта и ни одной позиции. Уничтожение остатков вражеских бойцов в зоне поражения корпуса продолжается.