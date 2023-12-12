Ситуация на фронте сегодня 12 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

Всего враг нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, за прошедшие сутки, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 9 ударных БПЛА.

От авиационных ударов пострадали Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлениях Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

Наступление ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.