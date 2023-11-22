Россияне пошли колоннами на Авдеевку, но потеряли почти 80% техники, - ВСУ

"Сегодня враг пытался идти вперед. Несколько механизированных колонн с бронированной техникой бросил вперед. Где-то полтора десятка. Но потерял почти 80% техники, наши ребята их уничтожили", - рассказал Штупун.

По его словам, остатки этих колонн ретировались и сейчас на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.

"Захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Безуспешно они штурмовали восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. За прошедшие сутки отбито 13 атак", - добавил спикер.

Ситуация в районе Авдеевки

Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Оно стало самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

А президент Владимир Зеленский называет потери РФ в районе Авдеевки более масштабными, чем под Бахмутом.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, российские оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага на этом направлении.