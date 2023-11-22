Росіяни пішли колонами на Авдіївку, але втратили майже 80% техніки, - ЗСУ

"Сьогодні ворог намагався йти вперед. Декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед. Десь півтора десятка. Але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили", - розповів Штупун.

За його словами, залишки цих колон ретирувалися і наразі на цій ділянці фронту тривають важкі бої.

"Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно вони штурмували східніше Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак", - додав речник.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Відомо, що російські загарбники мають певні успіхи. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

А президент Володимир Зеленський називає втрати РФ у районі Авдіївки масштабнішими, ніж під Бахмутом.

Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, російські окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.