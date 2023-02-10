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Россияне подняли в небо бомбардировщики. Есть угроза ракетного удара

Фото: россияне подняли в небо бомбардировщики, есть угроза ракетного удара (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия подняла в небо самолеты-бомбардировщики Ту-95, на борту которых могут находиться крылатые ракеты. Есть угроза ракетного удара, по Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара", – рассказал он.

По словам Попка, следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в нашу ПВО!" – добавил он.

На данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 10 февраля, за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты преимущественно избивали по энергетической инфраструктуре.

Также в Днепропетровской области была громкая ночь. Российские оккупанты атаковали ракетами и дронами. Есть пострадавший.

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