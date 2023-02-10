Россияне подняли в небо бомбардировщики. Есть угроза ракетного удара

"На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара", – рассказал он.

По словам Попка, следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в нашу ПВО!" – добавил он.

На данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога.