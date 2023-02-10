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Росіяни підняли в небо бомбардувальники. Є загроза ракетного удару

Фото: росіяни підняли в небо бомбардувальники, є загроза ракетного удару (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія підняла в небо літаки-бомбардувальники Ту-95, на борту яких можуть знаходитись крилаті ракети. Є загроза ракетного удару, по Україні поширюється повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

"На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару", - розповів він.

За словами Попка, варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких. Вірте в нашу ППО!" - додав він.

На даний момент по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі.

Також в Дніпропетровській області була гучна ніч. Російські окупанти атакували ракетами та дронами. Є постраждалий.

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