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Россияне подняли в небо бомбардировщики. Есть угроза ракетного удара

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 08:33
Россияне подняли в небо бомбардировщики. Есть угроза ракетного удара Фото: россияне подняли в небо бомбардировщики, есть угроза ракетного удара (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия подняла в небо самолеты-бомбардировщики Ту-95, на борту которых могут находиться крылатые ракеты. Есть угроза ракетного удара, по Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара", – рассказал он.

По словам Попка, следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в нашу ПВО!" – добавил он.

На данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Россияне подняли в небо бомбардировщики. Есть угроза ракетного удара

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 10 февраля, за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты преимущественно избивали по энергетической инфраструктуре.

Также в Днепропетровской области была громкая ночь. Российские оккупанты атаковали ракетами и дронами. Есть пострадавший.

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