Россияне подняли в небо бомбардировщики. Есть угроза ракетного удара

Россия подняла в небо самолеты-бомбардировщики Ту-95, на борту которых могут находиться крылатые ракеты. Есть угроза ракетного удара, по Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара", – рассказал он.

По словам Попка, следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в нашу ПВО!" – добавил он.

На данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога.