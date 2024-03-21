Россияне во время "выборов" сбрасывали деньги на дроны для украинских разведчиков, - ГУР

Во время "переизбрания" российского диктатора Владимира Путина был зафиксирован пик донатов со стороны граждан РФ на закупку очередной партии ударно-разведывательных дронов "Сыч" для подразделений украинской военной разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).
Отмечается, что во время соответствующего международного благотворительного собрания самыми активными оказались граждане страны-агрессора.
Акцию проводил телеканал Freedom, а длилась она четыре дня. На беспилотники "Сыч" в общей сложности скинулись почти 3 тысячи человек, среди которых украинцы, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.
"Из них - 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов. Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина"", - передали в ГУР.
В разведке отметили, что сознательные россияне вместо участия в кремлевском фарсе "решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства".
"Это самая лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле", - добавляют в Управлении.
Еще летом 2023 благотворительный фонд "Повернись живим" впервые представил разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч", разработанный украинскими специалистами.
В БФ отметили, что этот дрон - один из лучших беспилотников в своей нише, способный преодолевать расстояние до 200 километров и обеспечивать при этом качественную фотосъемку.
Заметим, что с тех пор дрон "Сыч", вероятно, претерпел определенные изменения и доработки, и используется с целью не только разведки, но и нанесения ударов, поскольку сейчас в ГУР говорят об ударно-разведочных беспилотниках этой модели.
Как выглядят беспилотники "Сыч" (фото: twitter.com/backandalive)
В ГУР отмечают, что сбор на дроны для разведчиков продолжается. В общей сложности необходимая сумма составляет 25 миллионов гривен. Донаты можно сбрасывать сюда:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.
При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".
Также он отмечал, что Украина добивается успехов в производстве других ударных беспилотников.
Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.
Вчера издание Defence Express писало, что украинские военные начали использовать FPV-дроны с автонаведением на цель на передовой. Они успешно поражают цели прикрытые плотным РЭБом.
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