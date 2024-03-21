Россияне во время "выборов" сбрасывали деньги на дроны для украинских разведчиков, - ГУР

Отмечается, что во время соответствующего международного благотворительного собрания самыми активными оказались граждане страны-агрессора.

Акцию проводил телеканал Freedom, а длилась она четыре дня. На беспилотники "Сыч" в общей сложности скинулись почти 3 тысячи человек, среди которых украинцы, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.

"Из них - 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, отсканировавших qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов. Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина"", - передали в ГУР.

В разведке отметили, что сознательные россияне вместо участия в кремлевском фарсе "решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства".

"Это самая лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле", - добавляют в Управлении.

Что известно о дронах "Сыч"

Еще летом 2023 благотворительный фонд "Повернись живим" впервые представил разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч", разработанный украинскими специалистами.

В БФ отметили, что этот дрон - один из лучших беспилотников в своей нише, способный преодолевать расстояние до 200 километров и обеспечивать при этом качественную фотосъемку.

Заметим, что с тех пор дрон "Сыч", вероятно, претерпел определенные изменения и доработки, и используется с целью не только разведки, но и нанесения ударов, поскольку сейчас в ГУР говорят об ударно-разведочных беспилотниках этой модели.

Как выглядят беспилотники "Сыч" (фото: twitter.com/backandalive)

Как присоединиться к сбору

В ГУР отмечают, что сбор на дроны для разведчиков продолжается. В общей сложности необходимая сумма составляет 25 миллионов гривен. Донаты можно сбрасывать сюда:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr Официальные реквизиты сбора: Приватбанк - наименование получателя: БУ БФ ДИАНЫ ПОДОЛЯНЧУК / Код получателя: 44788312 / Счет получателя: UA133052990000026006026110711 / Название банка: АО КБ "ББ" Р МОУ

Производство дронов в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".

Также он отмечал, что Украина добивается успехов в производстве других ударных беспилотников.

Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.

Вчера издание Defence Express писало, что украинские военные начали использовать FPV-дроны с автонаведением на цель на передовой. Они успешно поражают цели прикрытые плотным РЭБом.