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"Как были обстрелы, так и остались": Гайдай заявил, что Россия не прекращала атак во время "перемирия"

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Суббота 07 января 2023 02:18
"Как были обстрелы, так и остались": Гайдай заявил, что Россия не прекращала атак во время "перемирия" Фото: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на путинское "перемирие", российские оккупанты 6 января продолжили открывать огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире Донбасс Реалии (проект Радио Свобода).

"Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать - так они и остаются. Думаю, завтра Генштаб озвучит количество состоявшихся обстрелов и штурмов", - отметил чиновник.

По словам Гайдая, мотивацией РФ в объявлении "режима прекращения огня" была необходимость операционной паузы.

Кроме того, страна-агрессора хотела использовать "перемирие", чтобы распространить тезис, что Украина "ведет боевые действия в день великого религиозного праздника".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил ввести "режим прекращения огня" на Рождество.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие.

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