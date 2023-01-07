"Как были обстрелы, так и остались": Гайдай заявил, что Россия не прекращала атак во время "перемирия"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире Донбасс Реалии (проект Радио Свобода).

"Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать - так они и остаются. Думаю, завтра Генштаб озвучит количество состоявшихся обстрелов и штурмов", - отметил чиновник.

По словам Гайдая, мотивацией РФ в объявлении "режима прекращения огня" была необходимость операционной паузы.

Кроме того, страна-агрессора хотела использовать "перемирие", чтобы распространить тезис, что Украина "ведет боевые действия в день великого религиозного праздника".