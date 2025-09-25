ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне проверяют телефоны учеников на оккупированных территориях: чего они боятся

Украина, Четверг 25 сентября 2025 07:37
UA EN RU
Россияне проверяют телефоны учеников на оккупированных территориях: чего они боятся Иллюстративное фото: школьников на оккупированных территориях тщательно досматривают (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На временно оккупированных территориях школьников подвергают новым ограничениям. Россияне начали проверять их телефоны, стремясь контролировать доступ к независимым источникам информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

В школах на оккупированных территориях Украины фиксируют новые случаи вмешательства в личное пространство детей. Под предлогом заботы о безопасности и якобы ошибок со стороны родителей, представители оккупационных администраций инициировали проверки гаджетов учеников.

По данным очевидцев, особое внимание уделяется установленным приложениям. В первую очередь россиян интересует наличие YouTube, Spotify и VPN-сервисов. Враг пытается намеренно лишить школьников возможности получать информацию из независимых источников и слушать современный контент, который не контролируется российской цензурой.

Информационная изоляция детей

Подобные меры направлены на полное формирование закрытой информационной среды. Уничтожая конфиденциальность школьников, враг стремится заменить свободный доступ к мировым медиа ресурсами, транслирующими кремлевскую пропаганду. Это позволяет ограничить влияние внешнего информационного пространства и закрепить контроль над будущими поколениями.

Отметим, что помимо вмешательства в личное пространство детей, кремлевская пропаганда начала обучать их альтернативной истории. В захваченных городах Донецкой и Луганской областей представители российского военно-исторического общества представили новые учебники по истории для учеников 5–7 классов. Их основная задача — навязать школьникам искаженную интерпретацию событий, касающихся прошлого региона и Украины в целом.

Напоминаем, что руководитель оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин устроил встречу с группой так называемых "иностранных журналистов" и политиков, стремясь показать видимость международного интереса к контролируемым Россией территориям.

Отметим, что российские пропагандистские площадки продолжают выдавать сфабрикованные материалы, утверждая, что Украина будто бы опасается действий коалиционных сил. Подобные вбросы направлены на искажение реальности и подрыв доверия к международным механизмам безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Школа
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"