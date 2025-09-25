Росіяни перевіряють телефони учнів на окупованих територіях: чого вони бояться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

У школах на окупованих територіях України фіксують нові випадки втручання в особистий простір дітей. Під приводом турботи про безпеку та нібито помилок з боку батьків, представники окупаційних адміністрацій ініціювали перевірки гаджетів учнів.

За даними очевидців, особлива увага приділяється встановленим додаткам. Насамперед росіян цікавить наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів. Ворог намагається навмисно позбавити школярів можливості отримувати інформацію з незалежних джерел і слухати сучасний контент, який не контролюється російською цензурою.

Інформаційна ізоляція дітей

Подібні заходи спрямовані на повне формування закритого інформаційного середовища. Знищуючи конфіденційність школярів, ворог прагне замінити вільний доступ до світових медіаресурсів, що транслюють кремлівську пропаганду. Це дає змогу обмежити вплив зовнішнього інформаційного простору і закріпити контроль над майбутніми поколіннями.

Зазначимо, що крім втручання в особистий простір дітей, кремлівська пропаганда почала навчати їх альтернативної історії. У захоплених містах Донецької та Луганської областей представники російського військово-історичного товариства представили нові підручники з історії для учнів 5-7 класів. Їхнє основне завдання - нав'язати школярам спотворену інтерпретацію подій, що стосуються минулого регіону та України загалом.