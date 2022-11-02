Россияне превратят Олешковскую общину в плацдарм для боевых действий: жителей просят уехать

"Из заявлений так называемых руководителей оккупационной "власти" мы понимаем, что большая часть территории Олешковской ТО будет превращена в плацдарм для ведения боевых действий", - написал он.

Рыщук отметил, что он лично и большинство жителей общины против всех незаконных действий россиян.

"Нас подвели к выбору - нелегкая жизнь в эвакуации или смерть в своих домах. "Освободители" не дают иного выбора", - написал он.

Городской голова также отметил, что оккупанты перекрыли выезд на подконтрольные Украине территории, поэтому он советует по возможности переезжать вглубь Херсонской области.

Если же захватчики все же насильно вывезут украинцев в РФ, Рыщук отмечает, что необходимо помнить, что Украина не покинет своих граждан и сделает все, чтобы вернуть их домой.

Как сообщалось ранее, россияне вводят принудительную эвакуацию мирных жителей из временно оккупированного Каховского района Херсонской области.

К тому же россияне силой выселяют граждан, которые проживают вдоль Днепра в Херсонской области. Также оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

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