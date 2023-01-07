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Россияне превратили оккупированные территории в тюрьму для украинцев, - мэр Мелитополя

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне не дают украинцам выезжать из оккупации. Они превратили временно захваченную территорию в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Рашисты превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры", - отметил Федоров.

По его словам, почти месяц назад российские войска закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья.

"Выехать из оккупации - как выиграть в лотерее. За месяц из 4-х областей, где в мирное время проживало более 9 миллионов человек, в Запорожье вырвалось всего 4 человека", - добавил он.

Мэр также отметил, что в отдельных населенных пунктах Запорожской области россияне ввели круглосуточные комендантские дни - людям не разрешают выходить из дома за продуктами и лекарствами. Также мирное население заставляют оформлять пропуски для перемещения между оккупированными городами и селами.

"Приоритетом является освобождение не только территорий Украины, но и сотен тысяч украинцев, ставших узниками страны-террориста России", - подчеркнул городской глава.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух заявлял, что россияне уже две недели не выпускают украинцев, которые хотят выехать из временно оккупированных территорий по дороге из Васильевки в Запорожье.

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