Россияне превратили оккупированные территории в тюрьму для украинцев, - мэр Мелитополя

"Рашисты превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры", - отметил Федоров.

По его словам, почти месяц назад российские войска закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья.

"Выехать из оккупации - как выиграть в лотерее. За месяц из 4-х областей, где в мирное время проживало более 9 миллионов человек, в Запорожье вырвалось всего 4 человека", - добавил он.

Мэр также отметил, что в отдельных населенных пунктах Запорожской области россияне ввели круглосуточные комендантские дни - людям не разрешают выходить из дома за продуктами и лекарствами. Также мирное население заставляют оформлять пропуски для перемещения между оккупированными городами и селами.

"Приоритетом является освобождение не только территорий Украины, но и сотен тысяч украинцев, ставших узниками страны-террориста России", - подчеркнул городской глава.