Росіяни перетворили окуповані території на в'язницю для українців, - мер Мелітополя

"Рашисти перетворили всю окуповану територію України на в'язницю, а окремі населені пункти на тюремні камери", - зазначив Федоров.

За його словами, майже місяць тому російські війська закрили виїзд із окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.

"Виїхати з окупації - як виграти в лотереї. За місяць із 4-х областей, де у мирний час проживало понад 9 мільйонів осіб, у Запоріжжі вирвалося лише 4 особи", - додав він.

Мер також зазначив, що в окремих населених пунктах Запорізької області росіяни ввели цілодобові комендантські дні - людям не дозволяють виходити з дому за продуктами та ліками. Також мирне населення змушують оформлювати перепустки для переміщення між окупованими містами та селами.

"Пріоритетом є звільнення не лише територій України, а й сотень тисяч українців, які стали в'язнями країни-терориста Росії", - наголосив міський голова.