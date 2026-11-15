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Есть информация от разведки о подготовке Россией новых ударов, - Зеленский

21:34 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Есть информация от разведки о подготовке Россией новых ударов, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Согласно данным разведки, Россия уже готовится к новым ударам по Украине.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, уже через несколько дней состоится заседание в формате "Рамштайн", которое должно быть действительно результативным.

Зеленский подчеркнул, что оно станет мощным сигналом для России о том, что Украина не останется без поддержки.

"Наши приоритеты - ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на поставках ракет для Patriot и NASAMS. Российская баллистическая угроза остается очень, очень серьезной. По данным разведки, Россия готовит новые удары. Мы будем работать с партнерами и над увеличением производства дронов. У нас есть такой потенциал, и сейчас он используется", - заявил президент.

Глава государства также подтвердил, что в октябре российская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Он добавил, что в ноябре этого года ожидается аналогично высокий показатель.

"Сегодня также был доклад Михаила Драпатого, в частности, об ударах с учетом санкций. Сейчас практически каждый день есть наши результаты. В целом на сегодняшний день мы уже остановили более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Наш ответ вполне справедлив на отказ России от деэскалации и ее удары по нашей энергетике", - отметил Зеленский.

Кстати, ранее стало известно, что Украина нарушила работу 9 крупнейших российских НПЗ.

Также мы писали, что вечером 15 ноября ВСУ начали новую атаку на Москву.

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