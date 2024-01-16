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Партизаны фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории (фото, видео)

Украина, Вторник 16 января 2024 09:39
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Партизаны фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории (фото, видео) Фото: оккупанты готовятся к боям за Евпаторию (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты прилагают силы к подготовке обороны в Евпатории (Крым). Для этого российские захватчики обустраивают большое количество инженерно-фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты нашего движения фиксируют усилия оккупантов по созданию большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе", - говорится в сообщении.

Со слов партизан, там возводятся:

  • огневые точки на строительных объектах, находящихся на береговой линии;
  • долговременные огневые точки;
  • секретные позиции;
  • "зубы дракона" с проволокой.

По данным агентов "Атеш", фортификации строятся вокруг города и его границ.

"Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и севернее Евпатории у залива Донузлав", - информируют украинские партизаны.

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

Недавно мы сообщали, что партизаны устроили вылазку на аэродром российских войск в Евпатории. Как выяснилось, его не охраняют постоянно.

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