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Россияне перебросили в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: россияне перебросили в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия направила в Беларусь очередной эшелон с военной техникой, своими солдатами и боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, 9 января днем на железнодорожную станцию "Чепино", которая находится под Витебском, прибыл эшелон Вооруженных сил РФ.

Всего в составе находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских, там могут поместиться около 750 человек, 10 грузовых со снаряжением и боеприпасами, а также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

В "Гаюне" добавляют, что эшелон следовал из российского Омска, откуда был отправлен 3 января.

Напомним, ранее прибытие российского эшелона с техникой и солдатами в Беларусь было зафиксировано 8 января.

Также мы писали, что эшелон, в котором могли находиться около 800 российских солдат, прибыл в Беларусь 6 января.

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