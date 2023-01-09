РФ перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой, - Гаюн

Вчера, 8 января, на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские в Белоруссию прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мониторинговой группы белорусский Гаюн в Telegram .

Эшелон пришел вчера около 13 часов, всего было зафиксировано около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек. По данным Гаюна, среди присланной техники были замечены грузовики КамАЗ, БТРы и БМП.

Также известно, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Зайцевка Воронежской области Российской Федерации 4 января в 17.30. Отметим, что эта станция находится в приграничье с временно оккупированной частью Луганской области, Украины.