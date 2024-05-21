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Партизаны обнаружили радиолокационные станции захватчиков возле Джанкоя

Джанкой, Крым, Вторник 21 мая 2024 00:50
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Партизаны обнаружили радиолокационные станции захватчиков возле Джанкоя Фото: оккупанты разместили возле Джанкоя три радиолокационные системы (facebook.com/Минобороны России)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики разместили около временно оккупированного Джанкоя в Крыму радиолокационные станции, которые прикрывают аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Во время разведки агент движения обнаружил радиолокационные станции (РЛС) "Противник-ГЕ", "Небо-У" и "П-18", которые расположены на востоке от города Джанкой в Крыму. Станции обнаруживают воздушные цели и передают информацию на системы ПВО, которые прикрывает округ, а также аэродром.

Поблизости виднеются вагоны, которые являются местом расположения личного состава, и, вероятнее всего, небольшой ремонтной базы для вышеперечисленных РЛС.

Ситуация во временно оккупированном Крыму

В ночь на 17 апреля в Джанкое прогремели взрывы. Местные жители зафиксировали "прилеты" в районе местного аэродрома, на месте ударов возник пожар.

По состоянию на 19 мая россияне так и не вывезли остатки ЗРК С-400, которые были уничтожены во время удара по аэродрому.

Кроме того, партизаны провели разведку работы инженерного состава возле города Бахчисарай в Крыму.

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Джанкой
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