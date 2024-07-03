Оккупанты перебрасывают резервы из Мариуполя в сторону Торецка и Покровска (видео)

Российские войска продолжают насыщать фронт новыми резервами. В частности, перебрасывают свежие ресурсы в район Покровска и Торецка через Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет .

"Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение военных колонн россиян. Резервы перебрасываются с Бердянского направления на север Донецкой области. В частности, в сторону Торецка и Покровска", - говорится в сообщении.

Как отмечают в горсовете, оккупанты продолжают превращать Мариупольское направление в военную базу.

"Наращивают силы в городе и окрестных поселках. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы город с российским Ростовом", - добавляют в пресс-службе.