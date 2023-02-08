ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угрожает работе ЗАЭС. В Каховском водохранилище резко падает уровень воды

Новина українською →
Каховка, Среда 08 февраля 2023 00:46
Угрожает работе ЗАЭС. В Каховском водохранилище резко падает уровень воды Фото: в Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды (wikimedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает - это может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Запорожской ОВА.

Там отмечают, что уровень воды в 13,2 м является минимальным для забора воды в охлаждающий резервуар.

"В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе", - отметил первый заместитель начальника ОВА Геннадий Тимченко.

Также сообщается, что несколько населенных пунктов, в том числе Энергодар, Бердянск и Мелитополь, столкнулись с проблемой водоснабжения.

"Особо остро вопрос водоснабжения встанет летом, когда естественный уровень воды значительно снижается", - добавили в ОВА.

В "Укргидроэнерго" сообщают, что неконтролируемый сброс воды на ГЭС происходит не из-за ее повреждения, а потому что россияне умышленно это делают, чтобы помешать ВСУ форсировать Днепр.

Напомним, что в Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м , так что жителям соседних общин советуют сделать трехдневные запасы воды.

А недавно Каховское территориальное общество показало видео, как военные РФ обстреляли центр оккупированной Каховки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России