Угрожает работе ЗАЭС. В Каховском водохранилище резко падает уровень воды
Оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает - это может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Запорожской ОВА.
Там отмечают, что уровень воды в 13,2 м является минимальным для забора воды в охлаждающий резервуар.
"В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе", - отметил первый заместитель начальника ОВА Геннадий Тимченко.
Также сообщается, что несколько населенных пунктов, в том числе Энергодар, Бердянск и Мелитополь, столкнулись с проблемой водоснабжения.
"Особо остро вопрос водоснабжения встанет летом, когда естественный уровень воды значительно снижается", - добавили в ОВА.
В "Укргидроэнерго" сообщают, что неконтролируемый сброс воды на ГЭС происходит не из-за ее повреждения, а потому что россияне умышленно это делают, чтобы помешать ВСУ форсировать Днепр.
Напомним, что в Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м , так что жителям соседних общин советуют сделать трехдневные запасы воды.
А недавно Каховское территориальное общество показало видео, как военные РФ обстреляли центр оккупированной Каховки.
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