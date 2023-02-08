Угрожает работе ЗАЭС. В Каховском водохранилище резко падает уровень воды

Оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает - это может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Запорожской ОВА.

Там отмечают, что уровень воды в 13,2 м является минимальным для забора воды в охлаждающий резервуар.

"В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе", - отметил первый заместитель начальника ОВА Геннадий Тимченко.

Также сообщается, что несколько населенных пунктов, в том числе Энергодар, Бердянск и Мелитополь, столкнулись с проблемой водоснабжения.

"Особо остро вопрос водоснабжения встанет летом, когда естественный уровень воды значительно снижается", - добавили в ОВА.

В "Укргидроэнерго" сообщают, что неконтролируемый сброс воды на ГЭС происходит не из-за ее повреждения, а потому что россияне умышленно это делают, чтобы помешать ВСУ форсировать Днепр.