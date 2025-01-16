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Россияне в последнее время чаще сдаются в плен добровольно, - спикер Нацгвардии

Четверг 16 января 2025 09:41
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Россияне в последнее время чаще сдаются в плен добровольно, - спикер Нацгвардии Иллюстративное фото: россияне в последнее время чаще сдаются в плен добровольно (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские солдаты в последнее время стали чаще добровольно сдаваться в плен. Это зависит от характера боевых столкновений.

Об этом заявил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мы Украина".

По его словам, чаще это происходит в условиях, когда происходят штурмовые действия. Особенно, если это происходит в городской застройке.

"То есть сам характер боестолкновения дает такие предпосылки, и конечно, во время проведения штурмовых действий в районе городских застроек. Конечно, все зависит от того, какой именно характер боестолкновения - были ли это активные бои, были ли возможности для того, чтобы войска оккупанта сдавались в плен", - сказал Музычук.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, по состоянию на утро 16 января было зафиксировано 124 боевых столкновения.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления дронов, три артиллерийских средства и один склад боеприпасов противника.

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