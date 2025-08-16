Россияне оккупировали Попов Яр на Добропольском направлении, - ОСУВ "Днепр"

Ситуация под Добропольем

Недавно в сети появились данные о якобы значительном продвижении российских войск в районе Доброполья, зафиксированное на интерактивной карте DeepStateMap.

Однако представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов уточнил, что речь шла лишь о проникновении небольших групп оккупантов, по несколько человек в каждой.

К 14 августа Генштаб сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать. Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа подчеркнул, что российские попытки "показать силу" под Добропольем завершились большими потерями для оккупантов.

Он также анонсировал усиление обороны в регионе, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем.

Кроме того, Силы обороны остановили и заблокировали прорыв россиян, ведется зачистка населенных пунктов, куда противнику удалось проникнуть.