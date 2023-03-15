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Заманивают на "отдых". Верещук рассказала о схеме похищения Россией детей из Украины

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Среда 15 марта 2023 22:49
Заманивают на "отдых". Верещук рассказала о схеме похищения Россией детей из Украины Фото: вице-премьер Украины Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Для депортации захватчики привлекают детей с временно оккупированных территорий в РФ на "отдых" или "лечение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук.

"Враг прибегает, в том числе к грубому обману доверчивых людей. Оккупанты предлагают детям "отдых" или "санаторное лечение" в РФ", - сказала Верещук.

По ее словам, некоторые доверчивые родители даже дают письменное согласие, а затем испытывают проблемы. Некоторые из них не могут найти своих детей. Некоторые вынуждены ехать в Россию за детьми, но не могут оттуда уехать.

"Вот представьте себе, что во время Второй мировой войны в украинский дом заходит фашист и предлагает отдать ваших детей на отдых или лечение в Германию. Ситуация абсурдна и невозможна, скажете вы. Но именно так действуют россияне. Поэтому призываю наших граждан на оккупированных территориях не быть доверчивыми. Не отпускайте детей ни на какие отдыхи в Россию", - добавила вице-премьер.

Напомним, что российские оккупанты насильственно депортировали из Украины более 16 тысяч детей. Кроме того, Кремль упростил процедуру выдачи русского гражданства для украинских детей.

Россия сообщила, что "эвакуировала" 738 тысяч украинских детей, однако реальные цифры будут еще больше.

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