Россияне обстреливают Херсон: жителей призывают оставаться в укрытиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"Враг обстреливает Херсон - оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили 354 снаряда по Херсонской области, один человек получил ранения.

Кроме того, в Херсонской ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в селе Кизомис.

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