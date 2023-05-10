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Россияне обстреливают Херсон: жителей призывают оставаться в укрытиях

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Херсон, Среда 10 мая 2023 12:46
Россияне обстреливают Херсон: жителей призывают оставаться в укрытиях Иллюстративное фото: россияне обстреливают Херсон (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ведут обстрел Херсона в среду, 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг обстреливает Херсон - оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили 354 снаряда по Херсонской области, один человек получил ранения.

Кроме того, в Херсонской ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в селе Кизомис.

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