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Россияне обстреливают Харьковскую область

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Харьков, Среда 16 августа 2023 16:12
Россияне обстреливают Харьковскую область Иллюстративное фото: россияне обстреливают Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 16 августа, днем начали обстреливать Харьковскую область. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях", - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Отметим, что до сообщения главы Харьковской ОВА Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Харькова.

При этом в местных Telegram-каналах писали о взрывах в регионе.

Обстрелы россиян

Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для этого они применяют дроны-камикадзе, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Последня атака произошла сегодня, 16 августа, ночью. Враг пытался ударить по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Наши защитники сумели сбить 13 БПЛА над Одесской и Николаевской областями.

От ударов был поврежден порт "Рени" в Одесской области. Там начался пожар.

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