Харьков может выдохнуть. ВСУ не фиксируют подготовку России к новому наступлению, - Фитьо

В Вооруженных силах Украины не фиксируют подготовки наступления РФ к наступлению на Харьков. Военные смогут заранее увидеть такие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас их количество по всей линии фронта большое, и чтобы сформировать еще какой-то наступательный "кулак" на любом участке фронта, нужно провести большие подготовительные действия. А если бы такие подготовительные действия были, то мы бы их видели и принимали меры.

"Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Но враг сильный, имеет много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не учитывает человеческие потери. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", - добавил Фитьо.

Что предшествовало

В ежедневной британской газете The Telegraph появился материал, датируемый 4 января 2023 года, где приводятся сообщения харьковских властей об усилении обстрелов со стороны российских войск.

Также The Telegraph ссылается на источники в военной разведке, которые в комментарии изданию сообщили, что российские войска могут усилить воздушные атаки в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января.

Как добавляет источник, после этого, вероятно, начнется новое "наземное наступление России в Харьковской области", как возможную дату его начала называют 15 января.

В ГУР эту информацию не подтверждают, но отмечают, что определенное накопление сил враг все же производит.

Также Фитьо заявлял, что военные Российской Федерации с октября пытаются штурмовать Купянское направление, но безуспешно.