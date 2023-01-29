RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреливают Бериславский район зажигательными боеприпасами (видео)

Иллюстративное фото: россияне обстреливают Бериславский район зажигательными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 января, вечером россияне ударили по Бериславскому району Херсонской области при помощи зажигательных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

"Бериславский район сейчас. Рашисты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами", - сказано в сообщении ОВА.

При этом более детальных подробностей в ведомстве не раскрывают.

Стоит заметить, что зажигательные боеприпасы запрещены для использования согласно нормам международного права.

Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего есть жертвы.

Также мы писали, что оккупанты ударили по Херсонскому порту и повредили суда иностранных компаний. Из-за их атаки началась утечка нефтепродуктов в Днепр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины