Россия продолжает обстреливать Херсон: ранены три человека

Российская армия продолжает обстреливать Херсон и на текущий момент известно о трех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко .

"Сегодня армия РФ несколько раз атаковала город из различных видов оружия", - говорится в заявлении.

По его словам, на этот час известно о трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

"Еще один человек сегодня обратился за медицинской помощью. Травмы он получил накануне около 23:00", - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, оккупанты регулярно бьют по Херсонской области. Они могут наносить удары с помощью артиллерии и управляемых авиационных бомб, поскольку все еще контролируют левобережье региона.

Сегодня сообщалось, что россияне обстреляли две общины в Херсонской области. В результате погибли три человека.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал местных жителей ни в коем случае не выходить на улицу из-за атак РФ.