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Россияне обстреляли жилищный сектор в селе Запорожской области: фото последствий

Фото: россияне обстреляли жилищный сектор в селе Запорожской области (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ударили по жилому сектору в селе Желтая Круча в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

В результате вражеских обстрелов были повреждены дома местных жителей.

На месте обнаружили две большие воронки. Захватчики могли использовать ракеты С-300 для удара.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден памятник воинам Советской армии.

Напомним, недавно оккупанты ударили по селам Запорожской области управляемой ракетой "воздух-земля" Х-59 и С-300.

Ранее сообщалось, что захватчики попали ракетой по селу Новософиевка в Запорожской области, есть раненые.

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