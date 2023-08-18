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Россияне обстреляли жилой сектор Херсона: есть погибший и раненые

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Херсон, Пятница 18 августа 2023 21:34
Россияне обстреляли жилой сектор Херсона: есть погибший и раненые Иллюстративное фото: в результате обстрела жилого сектора Херсона есть погибший и раненые (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 18 августа, в очередной раз обстреляли Херсон. В результате их атаки погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

По данным чиновника, под атакой находился жилой сектор города.

"Несовместимые с жизнью ранения получил 72-летний мужчина", - уточнил глава ОВА.

Также он добавил, что в результате атаки ранены 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте предоставили необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты все еще удерживают под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им постоянно обстреливать Херсон и другие населенные пункты правобережья из артиллерии и не только.

В результате постоянных вражеских атак гибнут и получают ранения мирные жители.

В частности, 16 августа из-за атаки оккупантов в Бериславском районе Херсонской области погиб мужчина.

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