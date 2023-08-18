Росіяни обстріляли житловий сектор Херсона: є загиблий та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram .

За даними чиновника, під атакою знаходився житловий сектор міста.

"Несумісні з життям поранення отримав 72-річний чоловік", - уточнив голова ОВА.

Також він додав, що в результаті атаки поранено 93-річного чоловіка та 73-річну жінку. Їм на місці надали необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти все ще тримають під своїм контролем лівобережну частину Херсонської області. Це дозволяє їм постійно обстрілювати Херсон та інші населені пункти правобережжя з артилерії і не тільки.

Внаслідок постійних ворожих атак гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, 16 серпня через атаку окупантів у Бериславському районі Херсонської області загинув чоловік.