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Сбросили взрывчатку с беспилотника. РФ дважды обстреляла громаду в Сумской области

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Украина, Четверг 19 января 2023 22:27
Сбросили взрывчатку с беспилотника. РФ дважды обстреляла громаду в Сумской области Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 19 января, российские оккупанты дважды обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую общину. 8 мин взорвались на нашей территории", - говорится в заявлении.

Живицкий добавил, что оккупанты также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье области.

"В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений", – добавил глава области.

Напомним, что в среду, 18 января, российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Под минометную атаку попали две общины.

В понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничью Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две общины.

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