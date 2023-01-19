Сбросили взрывчатку с беспилотника. РФ дважды обстреляла громаду в Сумской области

В четверг, 19 января, российские оккупанты дважды обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений", – добавил глава области.

Живицкий добавил, что оккупанты также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье области.

"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую общину. 8 мин взорвались на нашей территории", - говорится в заявлении.

Напомним, что в среду, 18 января, российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Под минометную атаку попали две общины.

В понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничью Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.