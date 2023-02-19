ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Купянск и Волчанск снова попали под вражеские обстрелы: есть жертва и раненые

Новина українською →
Купянск, Воскресенье 19 февраля 2023 08:54
Купянск и Волчанск снова попали под вражеские обстрелы: есть жертва и раненые Фото: россияне обстреляли Купянск и Волчанск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. В частности, под удар попали Купянск и Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

От вражеских обстрелов пострадали не менее 10 приграничных населенных пунктов.

В Купянске российские снаряды повредили административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В поселке Двухлетняя повреждено здание скорой медицинской помощи.

В поселке Ковшаровка в результате атаки оккупантов ранения получили 53-летний мужчина и 57-летняя женщина, их госпитализировали. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.

В Волчанске российский снаряд попал в частный дом. В результате удара погиб мужчина.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, в результате чего поврежден одноэтажный и 4 многоэтажных дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Купянск
NEWS
ВСУ контратакуют у Кременной, а враг продвинулся севернее Бахмута: карты боев ISW
ВСУ контратакуют у Кременной, а враг продвинулся севернее Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет