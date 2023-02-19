Купянск и Волчанск снова попали под вражеские обстрелы: есть жертва и раненые

Российские войска вчера обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. В частности, под удар попали Купянск и Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

От вражеских обстрелов пострадали не менее 10 приграничных населенных пунктов.

В Купянске российские снаряды повредили административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В поселке Двухлетняя повреждено здание скорой медицинской помощи.

В поселке Ковшаровка в результате атаки оккупантов ранения получили 53-летний мужчина и 57-летняя женщина, их госпитализировали. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.

В Волчанске российский снаряд попал в частный дом. В результате удара погиб мужчина.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, в результате чего поврежден одноэтажный и 4 многоэтажных дома.

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